Sicuramente nei dibattiti contemporanei, pre e post Covid 19, non è difficile trovare riferimenti al patrimonio storico e artistico del nostro Paese e di conseguenza il rimando al valore inestimabile che questo rappresenta per l’economia italiana. Non è altrettanto facile individuare però approfondimenti sul tema che ne raccontino i protagonisti e le storie facendo emergere il lato più segreto e nascosto di questa dimensione. Dietro un’ etichetta così blasonata, infatti, si trovano realtà che si scontrano con la burocrazia, con i disastri ambientali e con le difficoltà di tutti i giorni e che non sempre vengono ascoltate e supportate.

Le Dimore Storiche Italiane, e l’ omonima associazione che dal 1977 riunisce tutti i titolari dei beni immobili di interesse storico, si muovono da sempre per raccontare ”l’anima” della cultura e quanto questi luoghi rappresentino un baluardo al freno della perdita dell’identità di un territorio. Ed è proprio di ADSI l’idea di rilanciare la campagna #iorestoinitalia con un racconto che parte proprio dai protagonisti dell’ Italia e del suo patrimonio artistico: le Dimore Storiche.

Un video-appello, che rende omaggio alla storia, secolare e in alcuni casi addirittura millenaria, di questi luoghi, per ricordare le attività che vi gravitano attorno e come sul patrimonio culturale privato – insieme alle famiglie che lo hanno abitato e che ancora oggi lo fanno vivere – si possa contare anche oggi.