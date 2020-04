New York

Che il celebre fotografo statunitense Steve McCurry amasse l’Italia era cosa nota. Tanti sono stati i suoi progetti nel nostro Paese, per raccontarlo, divulgandone aspetti sempre nuovi e affascinanti. L’ultima sua iniziativa è un tributo video, lanciato due giorni fa sul web, in cui esprime la sua vicinanza all’Italia in modo emozionante. Una raccolta di sue immagini che parlano dell’Italia dei borghi, della natura, dell’accoglienza, delle persone. L’Italia, insomma, facile da amare e ammirare. Lo fa a modo suo, con grande sensibilità e immediatezza. Tutto da gustare.