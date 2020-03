Nonostante tutto, continua a svolgersi a Houston, in Texas, FotoFest 2020, la storica rassegna dedicata alla fotografia e ai new media. L’edizione di quest’anno, fino al 19 aprile, è curata da Mark Sealy, ed è dedicata alle African Cosmologies: il proposito è di indagare l’identità africana secondo i canoni autoctoni. La mostra è una collettiva che esamina le complesse relazioni tra la vita contemporanea in Africa, la diaspora africana, la storia del colonialismo e i diritti di rappresentanza, partendo dal presupposto fondamentale che il genere umano si mostra e si riconosce attraverso le immagini. L’obbiettivo è quindi quello di (ri)esplorare l’identità del continente, iniziando dalla sua stessa nozione, alla luce degli studi postcoloniali e di genere. Attraverso la fotografia è divulgato materiale dimenticato proveniente da archivi abbandonati e che mette al centro la cultura nera, tentando di guardare oltre l’immaginario colonialista e capitalista.

Dall’8 marzo al 19 aprile 2020

Houston, Texas

Info: https://fotofest.org/