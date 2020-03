L’obiettivo di Acqua Foundation è proteggere e conservare la risorsa più preziosa che la nostra terra ha: l’acqua. Sono queste le prime info che si trovano sul sito della Fondazione. E lo fanno attraverso l’arte, convinti che sia questo lo strumento più efficace per raggiungere l’obiettivo. In questi giorni però l’emergenza idrica lascia per un attimo lo spazio al Covid – 19 che sta affliggendo l’intero Paese. E Acqua Foundation chiede di nuovo aiuto al mondo dell’arte lanciando un’ iniziativa che vuole supportare la sanità pubblica a reperire fondi per sostenere le strutture a contrastare la diffusione del virus. La raccolta fondi si può fare attraverso questo link https://www.gofundme.com/f/ efmwf-raccolta-fondi-ospedale- spallanzani ed è indirizzata all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma che userà il ricavato per rafforzare la terapia intensiva.