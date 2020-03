Giorno 6. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è in vigore da quasi una settimana: le attività a rischio assembramenti di persone sono state chiuse e con esse, naturalmente, musei, gallerie, teatri e cinema oltre a tutte le iniziative culturali in programma, annullate fino ai primi giorni di aprile. Un momento drammatico per l’economia del Paese e per la nostra amata cultura.

Ma è vero, spesso è dai momenti più difficili che arrivano le idee migliori e talvolta rivoluzionarie. Da qualche giorno, infatti, il mondo della cultura e dell’ arte non fa altro che lanciare iniziative virtuali immaginate sicuramente per permettere agli appassionati di non perdere la programmazione delle principali istituzioni culturali, ma anche per acquisire, perché no, qualche utente in più che, approfittando della ”permanenza forzata” nelle proprie abitazioni, potrebbe decidere di visitare virtualmente una mostra o rifarsi gli occhi con le collezioni permanenti dei principali musei del territorio. Lo dimostrano ad esempio i dati della pagina facebook della Galleria degli Uffizi di Firenze che in poche ore ha raggiunto 18mila follower a seguito del lancio di Uffizi decameron in cui vengono presentate foto, brevi video e storie dei capolavori custoditi nel museo toscano.

Ma non si è mossa in tal senso solo Firenze, dove anche Palazzo Strozzi lancia un nuovo blog sulla pagina Instagram – in contatto – in cui vengono offerti costantemente contenuti digitali che si ispirano alle opere in collezione, ma l’intero Paese.

A Roma ad esempio il MAXXI lancia Condominio del contemporaneo: pillole di architettura, cinema, design e fotografia diffusi sui canali social della fondazione. I primi contributi sono quelli sull’architettura con un approfondimento sulla superleggera di Gio Ponti, spiegata dalla curatrice della mostra Maristella Casciato. Anche l’Accademia nazionale di Santa Cecilia offre alternative ai concerti in programma in queste settimane proponendo sul sito (www.santaceciclia.it) versioni digitali: già per stasera alle 20.30 sarà disponibile online la Sinfonia 40 K550 di Mozart e il concerto per pianoforte e orchestra di Chopin con Jan Lisicki al pianoforte.

In corso iniziative analoghe promosse, ad esempio, anche dai Musei Vaticani, da Romartguide.it (che propone visite virtuali ai siti archeologici dell’Aventino) o dai Musei Capitolini che su www.museiincomuneroma.it o su tourvirtuali.museicapitolini.org permettono una visita speciale anche ai Mercati di Traiano, ai Musei dei Fori Imperiali, al Foro di Traiano e Palazzo Belvedere, e al Museo dell’ Arapacis.

Non si fermano neanche il Lucca comics & games – il festival internazionale dedicato a fumetti e ai video giochi – che propone ai visitatori del canale Twitch della rassegna sessioni virtuali di giochi di ruolo e tre puntate di Live Drawing dedicate al disegno dei fumetti dal vivo; e Bologna con le iniziative lanciate dal Mambo che vi abbiamo già raccontato qui.

E infine oltre a Milano, dove ad esempio la Pinacoteca di Brera e La Triennale offrono tour virtuali, anche Napoli fa la sua parte con il Mann che lancia il progetto Antico Presente di Fiorentino, in cui presenta cinque cortometraggi che con lingue diverse raccontano i capolavori del museo, o il Madre che ripropone online alcune delle mostre più belle: come ad esempio quelle del 2015 di Mark Leckey e quella del grande fotografo Mapplethorpe.

Insomma L’ITALIA CHIAMÒ e #LARTERISPONDE