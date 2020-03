Poche notti fa nella periferia di Pompei Nello Petrucci ha realizzato un murale che sta impazzando sul web. Ovviamente il tema è il coronavirus e l’appello a rimanere a casa. L’opera si intitola Sweet home e usa come medium la famiglia più popolare del mondo, i Simpson. Homer, Marge, Meggie, Bart e Lisa diventano driver del buon esempio e vengono immortalati dall’artista sul divano mentre guardano la tv, rigorosamente da casa e tutti insieme. Immancabili le mascherine a ricordare l’emergenza, usate in maniera satirica e ironica. Petrucci, che vive e lavora a Pompei, per invitare tutti a restare a casa per combattere l’emergenza Coronavirus e fermare il contagio, per la sua opera ha scelto un muro nei pressi del Centro Commerciale La Cartiera per la sua opera.