Per la prima volta in 30 anni i n mostra nel museo inglese una serie di lavori inediti del grande maestro della Pop art

Apre oggi alla Tate Modern una delle più importanti retrospettive dedicate ad Andy Warhol. Oltre alle sue iconiche immagini pop di lattine di Marilyn Monroe, Coca-Cola e Campbell, la mostra, visitabile fino al 6 settembre, include capolavori mai visti prima nel Regno Unito e un’impostazione più intima che vuole mostrare come le vicende personali del fondatore della Pop art abbiano influito sulla sua visione e creazione artistica. In esposizione, infatti, vengono mostrate per la prima volta in trent’ anni, ben venticinque opere della sua serie Ladies and Gentlemen – ritratti di drag queen e trans nere e latine. Non manca infine l’aspetto ludico e multimediale che permette ai visitatori di giocare con le sue Silver Cloud galleggianti e sperimentare l’ambiente multimediale psichedelico di Exploding Plastic Inevitable.