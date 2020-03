È prevista per venerdì 13 marzo l’iniziativa del Mibact denominata l’Italia chiamò: volti e voci dell’ Italia che resiste al Coronavirus. Una maratona, ovviamente virtuale, in onda sul canale Youtube del Ministero, in cui durante le 18 ore di diretta il mondo della cultura, dell’ economia e dell’ innovazione, racconteranno come reagisce un grande Paese di fronte alle emergenze. Legata all’ iniziativa anche una raccolta fondi per i medici e gli infermieri Italiani in prima linea in questo tragico momento che stiamo vivendo.