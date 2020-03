Bisognerà aspettare ancora qualche anno per vederlo completato, il 2026 per la precisione, ma la notizia è ufficiale già da qualche giorno. Il Musée d’Orsay di Parigi ha annunciato, infatti, un piano di espansione della sua area museale. Si tratta di 1.200 metri quadri in più, finora utilizzati come spazi amministrativi, che diventeranno nuove gallerie per l’arte del XIX e del XX secolo e centri di educazione e ricerca, grazie ad una donazione di 20 milioni di euro, raccolta tramite gli American Friends of the Musée d’Orsay. In particolare, quando i lavori saranno terminati, il museo che già conserva una delle più grandi collezioni al mondo dell’arte impressionista e post-impressionista, potrà esporre la grande collezione di dipinti degli statunitensi Marlene e Spencer Hays, acquisita dal Musée d’Orsay nel 2016, che comprende oltre 600 opere del periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento.