In occasione del ventennale della sua scomparsa Senigallia rende omaggio al grande fotografo Mario Giacomelli con la mostra Sguardi di Novecento: Giacomelli e il suo tempo.

In esposizione a Palazzo del Duca 20 lavori dell’ artista messi a confronto con altri 90 scatti di altri grandi fotografi della metà del ’900 come Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Gianni Berengo Gardin, Brassaï, Kikuji Kawada, Jacques Henri Lartigue, Herbert List, Nino Migliori, Paolo Monti, Leo Matiz, Ara Güler. Il progetto, a cura di ONO arte contemporanea prende ispirazione da The Photographer’s Eye - la grande mostra del 1964 al MoMa di New York che ufficializza la fama di Giacomelli nel mondo – ispirandosi anch’essa sullo sviluppo di un linguaggio comune, quello della fotografia, che arriva nei paesaggi urbani e rurali del secondo dopoguerra, del neorealismo e che si sposta fino alla streetphotography, alle sperimentazioni e agli astrattismi.

Info: palazzo Ducale fino al 5 luglio