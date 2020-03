Masculinities Liberation through Photography è questo il titolo della grande mostra collettiva che esplora il modo in cui la mascolinità viene vissuta, interpretata, codificata e costruita socialmente attraverso la fotografia e i film dagli anni ’60 ad oggi. L’esposizione, in corso fino al 17 maggio al Barbican di Londra, riunisce oltre 300 opere di oltre 50 artisti, fotografi e registi internazionali come Richard Avedon, Peter Hujar, Isaac Julien, Rotimi Fani-Kayode, Robert Mapplethorpe, Annette Messaggero e Catherine Opie insieme ad artisti più giovani e meno conosciuti. Tutti insieme per per mostrare come la fotografia e il cinema siano stati centrali per il modo in cui la mascolinità sia stata immaginata e compresa nella cultura contemporanea. Jane Alison, Responsabile delle Arti Visive, Barbican, ha dichiarato: ‘‘La mostra prosegue sulla scia che segna il nostro impegno nel presentare figure di spicco del ventesimo secolo nel campo della fotografia, supportando al contempo anche i più giovani artisti contemporanei che lavorano oggi con questo linguaggio. Data l’inclusione di una gamma così diversificata di incredibili fotografie e film, pensiamo che la mostra illuminerà e arricchirà la nostra comprensione di cosa significhi essere un uomo nel mondo di oggi”. Una collettiva che, infatti, esamina la rappresentazione della mascolinità in tutte le sue forme, piena di contraddizioni e complessità, toccando temi di identità strana, corpo nero, potere e patriarcato, percezioni femminili, stereotipi ipermasculini, paternità e famiglia. Risultato: quello che emerge dalla mostra è una mascolinità intesa come un’identità performativa non fissata, modellata da forze culturali e sociali.

Info: Fino al 17 maggio, Barbican Art Gallery, London, Silk St, Barbican, London EC2Y 8DS, Regno Unito