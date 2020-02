La galleria Operativa Arte Contemporanea sabato 29 febbraio inaugura la nuova personale di Giovanni Copelli, dal titolo A cavallo, la seconda del giovane pittore nello spazio romano. La mostra espone una serie di dipinti inediti instillati con immagini dei secoli XV e XVI. L’artista si è appassionato alle forme che richiamano la classicità concependo l’opera come un viaggio alla riscoperta dell’antico. Il percorso pittorico rappresenta il tentativo di reintrodurre il culto rinascimentale del mondo classico in chiave contemporanea. Riconfigurando questi motivi in forme completamente nuove nel presente, l’artista verifica il vecchio, guidato dalla necessità di colmare lacune o rispondere ai bisogni inspiegabili del presente. I riferimenti al classicismo e le loro prime rielaborazioni moderne offrono una serie di suggerimenti ed elementi iconici, come accade con i due monumenti equestri che spingono la mostra. Rimanendo fedele alla continua mescolanza di passato e presente, Giovanni Copelli indaga la sua identità storica e la tradizione pittorica attraverso un percorso di riscoperta culturale e artistica.

Dal 29 febbraio al 4 aprile

Operativa Arte Contemporanea, via del Consolato 10

Info: http://www.operativa-arte.com/