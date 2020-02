Si comincia il 23 febbraio con una lecture di Stefan Kaegi – Rimini Protokoll dal titolo On transplanted performers and remote controlled audiences. Con questa iniziativa si apre la rassegna di eventi aperti al pubblico e gratuiti del Mattatoio che ha deciso di aprirsi verso l’esterno per dare vita ad un nuovo spazio di scoperta e incontro. Lo spettacolo Kaegi introduce al pubblico la sua pratica artistica, ragionando intorno ai meccanismi del teatro documentario e della rappresentazione mediata da dispositivi tecnologici e introducendo argomenti come il cambiamento climatico e le politiche europee. Kaegi infatti produce spettacoli di teatro documentario, programmi radiofonici e opere in ambiente urbano, in una varietà diversificata di collaborazioni. Insieme a Helgard Haug e Daniel Wetzel, sotto il nome Rimini Protokoll, co-realizza opere di teatro documentario e installazioni.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI



28 FEBBRAIO – ore 19:00

Local World – apertura del laboratorio tenuto da Stefan Kaegi – Rimini Protokoll a seguire incontro con Daniel Blanga Gubbay (co-direttore artistico Kunstenfestivaldesarts) – Ingresso gratuito fino a esaurimento posti



6, 7 MARZO – 3 performance di Benjamin Verdonck. 6 marzo h.19.00 One more thing h.19.30 Gille learns to read, h.20.00 Waldeinsamkeit

7 marzo h.18.30 e 20.30 One more thing h.19.00 e 21.00 Gille learns to read h.19.30 e 21.30 Waldeinsamkeit

Ingresso gratuito, posti limitati, prenotazione obbligatoria a prenotazioni.mattatoio@palaexpo.it

12 MARZO | ore 19:00 | apertura del laboratorio Teatro da tavola e azioni nello spazio urbano tenuto da Benjamin Verdonck – Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti