In occasione della mostra all' Office Project Roomin, sarà presentata la pubblicazione in cui viene esplorata la Puglia attraverso la ricerca dell'artista barese

Il 21 febbraio Office Project Room ospita la presentazione del libro Villaggio Cavatrulli di Fabrizio Bellomo, pubblicazione, che vi abbiamo raccontato in questa intervista qualche mese, in cui l’artista barese esplora la Puglia attraverso la sua ricerca artistica. La presentazione del libro si inserisce all’interno della mostra Dialoghi: Fabrizio Bellomo – Peter Fend, a cura di PHROOM, in cui le opere di Villaggio Cavatrulli dello stesso Bellomo entrano in relazione con il progetto Sicilia 1 di Peter Fend concesso dalla galleria Pinksummer Contemporary Art. In questo progetto l’artista statunitense intreccia arte, architettura, ingegneria e altre discipline, provando a suggerire al mondo un nuovo corso con un più consapevole impiego delle ricchezze dei bacini idrografici, di mari ed oceani, e attraverso proposte progettuali che ripensano l’equilibrio energetico mondiale.

Info: Presentazione del libro Villaggio Cavatrulli di Fabrizio Bellomo, Venerdì, 21 febbraio alle ore 19.00, Via Altaguardia, 11 – 20135 Milano.

Mostra Dialoghi: Fabrizio Bellomo – Peter Fend, fino all’ 11 marzo. Orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.00; su appuntamento Via Altaguardia, 11 – 20135 Milano.