Dal 13 febbraio al 04 aprile Giulio Squillacciotti è a Verona con la sua personale Euramis a Spazio Cordis, a cura di Jessica Bianchera. L’artista, regista e ricercatore italiano, già vincitore dell’ultima edizione del Talent Prize, dell’Italian Council 2019 e di Arte visione 2018, ha raccolto una serie eterogenea di materiali prodotti in relazione a un elemento specifico – la figura dell’interprete – di un ampio progetto di ricerca e studio nato a partire dall’installazione Friends, Indeed, realizzata alla Van Eyck Academie di Maastricht nel 2019 e soggetto della trasposizione cinematografica What has left since we left (film attualmente in produzione per Italian Council).

Il lavoro dell’artista si fonda da sempre sull’indagine di narrative possibili, che includono la sofisticazione di eventi reali di matrice storico-antropologica, la rielaborazione degli apici culturali e la maniera in cui le tradizioni assumono nuove forme cambiando contesto. Usando il film, il documentario, l’audio e la scenografia e attraverso una ricerca di stampo accademico, Squillacciotti produce indagini che rivisitano la storia, costruendo nuove narrative a partire da prospettive soggettive, racconti, reperti, credenze religiose e cultura popolare.

Dal 13 febbraio al 4 aprile

Spazio Cordis, via Andrea Doria 21/a Verona

Info: https://www.facebook.com/pg/spaziocordis/about/?ref=page_internal