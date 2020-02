A quarant’anni dalla scomparsa del famoso architetto il MAXXI organizza una mostra per ricordare il suo invito ad amare l’architettura. L’esposizione, dal titolo Gio Ponti. Amare l’Architettura, curata da Maristella Casciato, Fulvio Irace con Margherita Guccione, Salvatore Licitra, Francesca Zanella, presenta materiali archivistici, modelli, fotografie, libri, riviste e, più in generale, oggetti che permettono di approfondire il lavoro di un artista così poliedrico (lo si può definire architetto, designer, scrittore, poeta, art designer) da lasciare traccia dei propri lavori in tutto il mondo. Nelle otto sezioni della mostra i visitatori potranno trovare, infatti, disegni di oggetti d’uso quotidiano, invenzioni di soluzioni spaziali per la casa moderna fino alla realizzazione di progetti complessi calati nel contesto urbano come i grattacielo Pirelli a Milano o la cattedrale di Taranto.

La mostra rimarrà visibile fino al 20 aprile 2020 e di seguito la mostra spiegata direttamente dai protagonisti