Con oltre cento opere di Marc Chagall Palazzo Roverella di Rovigo propone una nuova esposizione monografica sull’artista russo dal titolo esemplificativo Anche la mia Russia mi amerà. In mostra 70 dipinti su tela e su carta, due serie di incisioni e acqueforti, e 20 tavole che illuminano la sua precoce e dolorosa autobiografia. L’esposizione, a cura di Claudia Zevi, ha un obiettivo preciso: raccontare l’influenza che la cultura popolare russa ha avuto su tutta l’opera di Chagall, decidendo di approfondirlo attraverso una selezione dei capolavori dell’artista. Con opere provenienti da eredi, da prestiti da parte della Galleria Tretyakov di Mosca, dal Museo di Stato Russo di S. Pietroburgo, dal Pompidou di Parigi, dalla Thyssen Bornemisza di Madrid e dal Kunstmuseum di Zurigo e da importanti e storiche collezioni private, la mostra analizzare dunque la tradizione popolare della Russia profonda. Un’iconografia fatta di religiosità, in cui si ritrovano riferimenti religiosi stratificatasi nelle icone e nelle vignette popolari dei lubki i cui personaggi come il gallo, le capre e le vacche che popolavano la quotidianità dei villaggi russi, ritroveremo anche nelle opere tarde di Chagall.

Info: 04 Aprile 2020 - 05 Luglio 2020, Rovigo, Palazzo Roverella