Si è parlato molto nelle ultime settimane del continente australiano vittima dei tremendi incendi che hanno devastato il suo splendido paesaggio. Sono in piedi campagne di solidarietà per permettere a questo territorio di rialzarsi il prima possibile e anche l’arte fa la sua. È in corso, infatti, fino al 9 febbraio al Pac di Milano Australia, una storia agli antipodi, la più grande ricognizione sull’arte australiana contemporanea mai realizzata al di fuori del continente a cura di Eugenio Viola. In mostra 32 artisti emergenti e affermati, appartenenti a diverse generazioni e background culturali: Vernon Ah Kee, Tony Albert, Khadim Ali, Brook Andrew, Richard Bell, Daniel Boyd, Maria Fernanda Cardoso, Barbara Cleveland, Destiny Deacon, Hayden Fowler, Marco Fusinato, Agatha Gothe-Snape, Julie Gough, Fiona Hall, Dale Harding, Nicholas Mangan, Angelica Mesiti, Archie Moore, Callum Morton, Tom Nicholson (with Greg Lehman), Jill Orr, Mike Parr, Patricia Piccinini, Stuart Ringholt, Khaled Sabsabi, Yhonnie Scarce, Soda_Jerk, Dr Christian Thompson AO, James Tylor, Judy Watson, Jason Wing and Nyapanyapa Yunupingu.

Le loro opere (dipinti, performance, sculture, video, disegni, fotografie e installazioni alcune anche site specific) raccontano un viaggio metaforico all’interno del panorama multiculturale dell’arte contemporanea australiana indagandone la cultura e presentandola come opposta rispetto a quella tipica dell’ emisfero settentrionale.

Info: fino al 9 febbraio 2020. via Palestro 14, Milano — 20121