Nel 1989 la rivista 21st Century Science & Technology pubblicava una ricerca scientifica che affermava come l’essere umano vibri a circa 570 trilioni di volte al secondo, 42 ottave sopra il DO centrale di un pianoforte. Una grandezza che sembra non poter essere contenuta nelle pareti dell’immaginazione, eppure, dà la cifra di come gli uomini siano eminentemente esseri emozionali, capaci di plasmare la realtà attraverso le vibrazioni che emanano. Le loro armonie o disarmonie, prodotte da disaccordi interiori o sociali, possono generare reazioni da cui dipende l’adattabilità o la crisi dell’uomo con proprio ambiente, inteso come spazio vitale e relazionale. È da questo studio che parte la ricerca di Notturno con figura, primo corollario sulla vibrazione, la mostra di Eugenio Tibaldi e Carlo e Fabio Ingrassia in programma dal 3 febbraio alla Galleria Nazionale. Il progetto rientra nella ricerca di Lucrezia Longobardi dedicata al concetto di Spazio Esistenziale e si concentra sull’anatomia (o autopsia) di una circostanza dell’essere che permette all’individuo di allontanarsi dall’inquietante norma della società per potersi aggrappare all’improbabile possibilità di un’alienazione cosciente. In Notturno con figura prende corpo un paesaggio esistenziale fondato su uno stato di precarietà e disillusione, figlio delle atrofie emotive che hanno caratterizzato l’inizio del XXI secolo.