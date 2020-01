Le opere d’arte sono un asset strategico dei capitali famigliari, questo ormai è un dato certo. Su questa sicurezza Stefano Zorzi, sostenuto dal suo AD Michele Muscolo, ha fondato una nuova società indipendente specializzata nel Multi Family Office. Grazie a una rete di affermati professionisti in ambito giuridico ed economico, FIDARTIS crede fermamente che la protezione e il passaggio generazionale della ricchezza richiedono non solo elevata competenza, ma anche sensibilità nel saper proporre servizi innovativi e duraturi nel tempo. Per questo fornisce strumenti di ”Asset Protection e Sinergie Generazionali” (Consulenza legale e fiscale, Corporate Banking & Advisory, Real Estate e altri) su misura, ad alto valore aggiunto. Obiettivo finale: diventare il punto di riferimento per il Multi Family Office in Italia, generando interesse e sinergie tra molteplici attori: imprenditori, manager, consulenti finanziari, professionisti, galleristi e collezionisti. La simbiosi tra bellezza e mercato è pronta per essere celebrata.