Sono stati annunciati i nomi degli artisti invitati a partecipare a Artisti per Frescobaldi 2020, il premio biennale dedicato agli artisti under 40 ideato da Tiziana Frescobaldi e curato da Ludovico Pratesi, giunto alla sua quinta edizione. Anche quest’anno saranno tre le giovani leve under 40 chiamate a creare un’opera ispirata a CastelGiocondo, la Tenuta della famiglia Frescobaldi a Montalcino, al fine di interpretarne lo spirito e la storia: il canadese Andrew Dadson, l’americana Erica Mahinay e l’italiano Gian Maria Tosatti vincitore del Talent Prize 2014. A scegliere il nome del vincitore, premiato a settembre 2020, una giuria prestigiosa composta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Ralph Rugoff, Direttore della Hayward Gallery di Londra, Rina Carvajal, Direttore e curatore Museum of Art and Design, Miami Dade College. In collezione a CastelGiocondo già le opere degli artisti che hanno partecipato alle precedenti edizioni: Elisa Sighicelli, Giovanni Ozzola e Rä Di Martino (2012), Michael Sailstorfer, Jorinde Voigt e Yuri Ancarani (2014) Eric Wesley, Mattew Brannon e Patrizio Di Massimo (2016) e Sonia Kacem, Claudia Comte e Francesco Arena (2018).