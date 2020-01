La Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino (GAM) apre il 2020 inaugurando la grande retrospettiva Helmut Newton. Works, risultato di una collaborazione tra colossi, Fondazione Torino Musei e Civita Mostre e Musei con il contributo della Helmut Newton Foundation di Berlino. Un tridente che ha prodotto un progetto espositivo con 68 fotografie, con lo scopo di presentare una panoramica, la più ampia possibile, della lunga carriera del grande fotografo che sin dagli inizi non ha mai smesso di stupire e far scalpore per i suoi concetti visivi veramente unici. Il direttore della fondazione tedesca Matthias Harder ha raccolto opere particolarmente personali e di successo dell’artista, e che hanno raggiunto la popolarità anche grazie alle riviste e ai libri in cui sono apparse.

Nel percorso di mostra si spazia dagli anni Settanta con le numerose copertine per Vogue, sino all’opera più tarda con il bellissimo ritratto di Leni Riefenstahl del 2000, offrendo la possibilità ai visitatori di comprendere fino in fondo il suo lavoro come mai prima d’ora. Quattro sezioni che rendono visibile come in questo lungo arco di tempo, Newton abbia realizzato alcuni degli scatti più potenti e innovativi del suo tempo. Numerosi ritratti a personaggi famosi del Novecento, tra i quali Andy Warhol (1974), Gianni Agnelli (1997), Paloma Picasso (1983), Catherine Deneuve (1976), Anita Ekberg (1988), Claudia Schiffer (1992) e Gianfranco Ferré (1996). Delle importanti campagne fotografiche di moda, invece, sono esposti alcuni servizi realizzati per Mario Valentino e per Thierry Mugler nel 1998, oltre a una serie di importanti fotografie, ormai iconiche, per le più importanti riviste di moda internazionali.

Il chiaro senso estetico di Newton pervade tutti gli ambiti della sua opera, oltre alla moda, anche nella ritrattistica e nella fotografia di nudi. Al centro di tutto le donne, ma l’interazione tra uomini e donne è un altro motivo frequente della sua opera. Helmut Newton morì improvvisamente il 23 gennaio 2004 a Los Angeles, prima di poter assistere alla completa realizzazione della fondazione a lui dedicata.

Dal 30 gennaio al 3 marzo

GAM Torino, via Magenta,31

Info: www.gamtorino.it