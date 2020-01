Anche Palazzo delle Esposizioni si concentra sul tema delle grandi città. Ma non lo fa in modo banale. Dal 25 gennaio al 13 aprile ospita infatti Metropoli, un’esposizione che mette in scena 250 scatti firmati da Gabriele Basilico. Il fotografo, che ha sempre posto questo elemento al centro delle sue indagini e dei suoi interessi, ha affrontato con interesse il tema del paesaggio antropizzato, dello sviluppo e delle stratificazioni storiche delle città, dei margini e delle periferie in continua trasformazione. Nell’ mostra a Palazzo delle Esposizioni sono presenti lavori di diversi formati datati dagli anni Settanta ai Duemila, alcuni dei quali esposti per la prima volta. Cinque le grandi sezioni della mostra: Milano. Ritratti di fabbriche 1978-1980, il primo importante progetto realizzato da Basilico; Sezioni del paesaggio italiano, un’indagine sul nostro Paese suddiviso in sei itinerari realizzata nel 1996 in collaborazione con Stefano Boeri e presentata alla Biennale Architettura di Venezia; Beirut, due campagne fotografiche per la prima volta esposte insieme, realizzate nel 1991 in bianco e nero e nel 2011 a colori, la prima alla fine di una lunga guerra durata oltre quindici anni, la seconda per raccontarne la ricostruzione; le città del mondo, un viaggio nel tempo e nei luoghi da Palermo, Bari, Napoli, Genova e Milano sino a Istanbul, Gerusalemme, Shanghai, Mosca, New York, Rio de Janeiro e molte altre ancora; infine Roma, la città nella quale Basilico ha lavorato a più riprese, sviluppando progetti sempre diversi fino al 2010, in occasione di una stimolante quanto impegnativa messa a confronto tra la città contemporanea e le settecentesche incisioni di Giovambattista Piranesi.