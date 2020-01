Dal 30 gennaio al 28 febbraio la Biblioteca Vallicelliana di Roma ospita la mostra Desacration di James P Graham. Artista londinese, classe 1961, Graham è già noto nella scena contemporanea nazionale e internazionale per i suoi lavori caratterizzati dall’ utilizzo di diverse fonti energetiche, fisiche o metafisiche utilizzate dall’ artista per sfidare lo spettatore a superare la percezione sensuale. In questo ultimo progetto sceglie però con veemenza il tema della distruzione ambientale e lo fa presentando una serie di sculture di carte che mappano alcuni luoghi del Medio Oriente devastati in termini ambientali e culturali a seguito dei recenti conflitti. Per la realizzazione di queste opere Graham parte dalle immagini satellitari dei luoghi prescelti (Aleppo, Mosul, Baghdad) e utilizza diverse tecniche: strati di carta sagomati e tagliati con precisione con un bisturi - non dissimile a quello utilizzato nell’arte giapponese del taglio della carta-; l’impiego di una tavolozza di acquarelli che suggeriscono colori lividi; linee in bianco e nero ultra sottili che ricordano i fiumi di petrolio o i letti di fiumi secchi; plastica modellata e scolpita in forme astratte che suggeriscono detriti umani.

In occasione della mostra sono in programma anche due appuntamenti collaterali: giovedì 6 febbraio alle 19.00 un concerto di musica iraniana di Pejman Tadayon; e giovedì 13 la proiezione del documentario For Sama duetti da Waad al – Kateab e Edward Watts.

Info: lunedì, martedì e venerdì dalle 8.15 alle 15.00. Mercoledì e Giovedì 8.15 – 19.15. sabato e Domenica Chiuso.