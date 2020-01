Le opere dell'artista in mostra da The Gallery Apart

The Gallery Apart stasera presenta la personale di uno dei pittori contemporanei più interessanti, Alessandro Scarabello. La mostra si intitola I Still Paint (Recent Works 2017-2019) e rappresenta una selezione della produzione dell’ultimo periodo di lavoro dell’artista. Come sempre accade nelle vicende umane che segnano la vita degli artisti, e dei pittori in particolare, alcuni specifici accadimenti di forte portata personale finiscono per materializzare grandi cambiamenti e importanti evoluzioni anche nella produzione artistica. Da questo punto di vista, il trasferimento di Scarabello in Belgio, la scoperta di una dimensione ambientale e intellettuale fortemente compatibile con la sensibilità pittorica, la possibilità di interpretare i rapporti interpersonali, soprattutto con altri artisti, in un’ottica di proficua condivisione, sono tutti elementi che hanno influito sul dipanarsi della quotidiana esistenza in un modo che ha trovato felice ed entusiasta riscontro nel lavoro dell’artista. Da qui la scelta di impostare questa sesta personale che The Gallery Apart dedica ad Scarabello come una testimonianza e uno strumento di lettura dell’evoluzione che la poetica e la ricerca dell’artista hanno conosciuto in questi anni di residenza a Bruxelles.

Dal 9 gennaio al 28 febbraio (opening 8 gennaio ore 18.00)

The Gallery Apart, Via Francesco Negri 43 – Roma

Info: http://www.thegalleryapart.it/