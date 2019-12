Costruire nel tempo una mappa di interventi capaci di illuminare luoghi del centro storico di Salerno per svelarli sotto una nuova luce. È questo l’obiettivo di Blam l’iniziativa che attraverso residenze d’artista in città vuole attivare un percorso partecipato durante l’anno che possa consentire a questi luoghi di essere nuovamente parte dell’immaginario urbano collettivo, costruendo tradizioni. La prima installazione temporanea luminosa, prenderà vita in Largo Plebiscito, nell’area antistante l’ex chiesa dei Morticelli trasformata in un laboratorio urbano creativo da Dicembre 2018.

IL BANDO

Per partecipare alla prima call (qui il bando http://www.blamteam.com/lumina-museo-luminoso-diffuso/) occorrerà riflettere sulla relazione tra luce e spazio urbano, in particolare sull’ esperienza dell’abitare comune in cui ciascun luogo e di come questo può essere diverso rispetto alla percezione del fruitore, alla relazione tra spazio tempo e luce, alla sua capacità di divenire sistema di relazioni e rete di connessione.

I REQUISITI

Ai partecipanti alla call verrà richiesto di:

- produrre il simbolo di un’opera collettiva, in grado di rappresentare la nuova identità di Bene Comune dello spazio;

- attivare un dialogo con il contesto;

- essere il risultato di un processo che, in linea con i principi del progetto SSMOLL, renda partecipi i cittadini di Salerno nella co-produzione dell’opera;

- essere riconoscibile e unico

I PREMI

Il vincitore del bando avrà diritto a:

1.500 € di compenso artistico per l’idea progettuale;

500 € di costi di viaggio, vitto e alloggio. Questi costi, a carico dell’organizzazione, non potranno superare la cifra prevista; la residenza d’artista prevede un periodo di ospitalità di massimo dieci giorni, in caso di collettivo i costi garantiti sono sempre e solo per la cifra sopra indicata.

3.000 € per i costi di realizzazione dell’intervento, a carico dell’organizzazione. La cifra è destinata all’acquisto di materiali, attrezzature, minuterie, a costi tecnici e realizzazione dell’opera. La cifra sopra indicata non potrà essere superata.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Inner Wheel Salerno C.A.R.F, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Banca Campania Centro, con il supporto del Comune di Salerno è l’inizio di un processo per la realizzazione del Museo Luminoso Diffuso nel centro storico di Salerno, attraverso residenze d’artista in città.