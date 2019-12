A 90 anni dalla nascita e a trenta dalla morte di Sergio Leone, il museo dell’ Ara Pacis, dedica al grande regista una mostra che ripercorre la vita del mito assoluto della cinematografia mondiale. «È veramente una mostra che racconta mio padre – spiega Raffaella Leone - l’uomo, il regista, il cineasta. Questo percorso è un tuffo nel passato, un modo diverso di raccontare il suo lavoro, ma anche cosa ha lasciato nel tempo». Il percorso espositivo, curato dal direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli, in collaborazione con Rosaria Gioia e Antonio Bigini, è infatti diviso in più sezioni e permette al visitatore di rivivere le vicende più significative della vita e della carriera di Leone: ripercorre i rapporti con i genitori, che lo avvicinarono al mondo del cinema, ricorda al pubblico ”i suoi inizi come attore” (non tutti forse ricordano infatti che Sergio Leone recitò una piccola parte in Ladri di Biciclette, fino ad arrivare al grande successo ottenuto da C’era Una volta l’America, film cult della storia del cinema a cui è dedicata un’intera sezione della mostra. Un’ esposizione in cui non mancano oggetti personali, foto, modellini e cimeli come il famoso poncho indossato da Clint Estwood e il pianoforte di casa Leone dove chiudendo gli occhi si rivive immediatamente rapporto tra Leone ed Ennio Morricone il grande musicista che firmò le colonne sonore dei suoi capolavori.