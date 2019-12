Con un’esposizione di più di 60 opere provenienti da collezioni pubbliche e private, la città di Rende celebra Antonio Marasco, il più importante artista calabrese legato al Futurismo. A cura di Tonino Sicoli, la mostra Marasco, il futurista indipendente si pone come obiettivo quello di ricostruire il percorso artistico del maestro calabrese, inserendolo nel contesto del movimento, evidenziando la sua fisionomia storica e ricostruendo la rete di rapporti avuti con gli altri esponenti del Futurismo. Marasco (Nicastro (Cz) 1896 – Firenze 1975) nel 1914, e dunque pochi anni dopo la nascita del Manifesto Futurista, conosce, infatti, prima Filippo Tommaso Marinetti e qualche mese dopo Umberto Boccioni, con i quali stringe da subito forti rapporti professionali e personali. Con Boccioni partecipa, già nel 1915, alla Mostra Futurista della Panama-Pacific Exposition di S. Francisco in California, e da Marinetti riceverà il riconoscimento più importante della sua carriera quando, nel 1931, in occasione della mostra alla Galleria Botto di Firenze, venne presentato dallo stesso fondatore del movimento come «uno dei maggiori artisti del futurismo».

Le opere in mostra raccontano tutto il percorso artistico di Marasco, le separazioni e i successivi avvicinamenti alla corrente Marinettiana, l’apertura internazionale, così come gli anni della Aeropittura, tutto attraverso i colori, la luce e le forme dei suoi suggestivi ed emozionanti oli.

La mostra, visitabile al MAON Museo d’arte dell’Otto e Novecento di Rende (CS) dal 14 dicembre fino al 15 febbraio 2020, è accompagnata da una serie di eventi collaterali e da un catalogo antologico edito da Skirà.