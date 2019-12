Nella storica sede ISIA Roma di Piazza della Maddalena, è in arrivo una settimana di workshop full immersion in cui studenti, docenti, designer professionisti e consulenti esterni affronteranno insieme brief di progetto proposti da Istituzioni ed Enti, pubblici o privati. L’ISIA, primo Istituto di Alta Formazione del MIUR, promuove così la seconda edizione di Roma Design Experience, un nuovo modello educativo e di sviluppo, di pubblica utilità, posto a titolo gratuito a pieno servizio della collettività. Nei 4 giorni di lavori (dal 16 al 20 dicembre) i giovani designer, suddivisi in team, lavoreranno ciascuno su di un tema di ricerca spaziando fra i diversi ambiti del Design: dalla comunicazione alla metaprogettazione, dal Design di prodotto a quello dei servizi. Filo conduttore del progetto le tre macro tematiche dell’attualità, su cui ISIA Roma sta già lavorando da diversi anni: Industria 4.0, Cultural Heritage e sostenibilità ambientale-Agenda ONU 2030.



Per info. designexperience@isiaroma.it